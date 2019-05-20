Кровь за кровь: Петербуржец выхватил нож у поранившей его женщины и порезал обидчицу и ее сына

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-20T09:32:50+03:00

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«Бог Резни» заглянул в один дом в петербургском Колпино. Воскресный день, 19 мая, у троих жителей поселка Понтонный не задался с самого утра. Обычная бытовая ссора между парнем и женщиной быстро накалила нервы обоих и довела их до опасного состояния. В итоге, кровь пролили все.

- Около пяти часов утра 19 мая между жителями поселка Понтонный – 45-летней женщиной и 25-летним парнем разразилась ссора. События развернулись возле дома 27 по Южной улице. Решив, что криков недостаточно, женщина схватила нож и ранила молодого человека. Тому ударила ярость в голову. Тот отобрал нож у обидчицы и устроил кровную месть, ранив ее, а также всадив оружие в грудь ее 17-летнему сыну, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

После кровавой расправы всем пришлось срочно вызывать скорую помощь. Израненных троих человек медики забрали в больницу. Как оказалось, 25-летний попал ножом подростку в область сердца. Благо рана оказалась не опасной. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Женщина, что первая схватилась на нож, поступила в больницу с раной на пояснице, а ее противник с раной в левой части грудной клетки. Оба в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU