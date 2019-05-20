2019-05-20T13:28:57+03:00
Происшествия

Мужчина напугал девочку, оголившись перед ней на детской площадке в Ленобласти

Об этом в полиции заявил отец ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти 62-летний мужчина разделся перед ребенком на детской площадкеВ Ленобласти 62-летний мужчина разделся перед ребенком на детской площадкеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Лодейном поле Ленинградской области завелся мужчина, который не может держать свои «причиндалы» в штанах. Местный житель жутко напугал маленькую девочку, гулявшую на детской площадке. Мужчина подошел к ребенку и разделся прямо перед ним, сняв трусы. До более страшных вещей дело не дошло.

- О пожилом эксгибиционисте полиции рассказал 56-летний отец ребенка. По его словам, инцидент произошел 18 мая возле дома 30 по улице Володарского города Лодейное поле, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Бедная девочка увидела половой орган незнакомого мужчины, после чего побежала жаловаться отцу. Разгневанный родитель быстро предпринял меры, благодаря чему полиция довольно быстро разыскала похожего по описанию местного жителя, пристававшего к ребенку. Им оказался 62-летний гражданин.

Сейчас этим делом займется следственный комитет Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На КАД между двумя развязками на неделю перекроют движение
Во Фрунзенском районе Петербурга нашлась «резиновая» квартира
За неделю с улиц Петербурга вымели более 3 тысяч тонн грязи
Шальные петербуржцы порезали ножом четырех посетителей кафе
В культурном Пушкине полиция прикрыла «дом для утех»
Кровь за кровь: Петербуржец выхватил нож у поранившей его женщины и порезал обидчицу и ее сына
Погода на 20 мая в Петербурге: Солнечный день до + 27
ФК «Зенит» проиграл «Ростову» со счетом 0:1
В Петербурге произошли две массовые аварии из шести машин: пострадали четыре человека
В Невском районе мотоциклист сбил ребенка
Международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ 2019
На КАД ГАЗель после аварии с иномаркой вылетела в стоявшего рядом водителя: мужчина погиб
Названа цена билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге
В Петербурге в аварии двух иномарок пострадал один человек
МЧС Ленобласти предупредило о грозе и ливнях
ФК «Зенит» проведет последний матч сезона против «Ростова» в белой форме
Елизавета Туктамышева вернулась в Петербург и поделилась своими снимками с Кипра