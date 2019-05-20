Мужчина напугал девочку, оголившись перед ней на детской площадке в Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-20T13:28:57+03:00

В Ленобласти 62-летний мужчина разделся перед ребенком на детской площадке Фото: Артем КИЛЬКИН

Об этом в полиции заявил отец ребенка

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В Лодейном поле Ленинградской области завелся мужчина, который не может держать свои «причиндалы» в штанах. Местный житель жутко напугал маленькую девочку, гулявшую на детской площадке. Мужчина подошел к ребенку и разделся прямо перед ним, сняв трусы. До более страшных вещей дело не дошло.

- О пожилом эксгибиционисте полиции рассказал 56-летний отец ребенка. По его словам, инцидент произошел 18 мая возле дома 30 по улице Володарского города Лодейное поле, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Бедная девочка увидела половой орган незнакомого мужчины, после чего побежала жаловаться отцу. Разгневанный родитель быстро предпринял меры, благодаря чему полиция довольно быстро разыскала похожего по описанию местного жителя, пристававшего к ребенку. Им оказался 62-летний гражданин.

Сейчас этим делом займется следственный комитет Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU