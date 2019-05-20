В петербургских школах могут появиться велопарковки

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-20T15:08:05+03:00

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Во дворах школ Петербурга могут появиться велосипедные парковки. Депутаты городского парламента решили поддержать учеников, которые приезжают на учебу на «железных конях» и обеспечить для них места, где они спокойно смогут оставлять велосипеды, не боясь, что их украдут. Об этой инициативе стало известно в понедельник, 20 мая 2019 года.

- Во многие школы Петербурга ребятам приходится добираться, проходя иногда по несколько кварталов. Некоторым скучно идти пешком. Куда приятнее проехаться на велосипеде или самокате, - считает депутат ЗакСа Денис Четырбок.

При этом сейчас в большинстве школ нет специально оборудованных мест, где дети могли бы оставлять свой транспорт. Из-за этого им приходится оставлять велосипеды у входа в учебное заведение, пристегивая к перилам. Но это зачастую мешает другим людям. К тому же есть риск, что велосипед или самокат могут украсть, ведь за ними никто не следит.

Разумеется, запрещать ездить на велосипеде в школу детям глупо. Лучше поддержать их активность и организовать специальную стоянку с камерами видеонаблюдения. Ведь спорт для детей также важен, как и получение знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU