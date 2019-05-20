2019-05-20T16:19:44+03:00
Происшествия

Рядом с детской площадкой в Приморском районе Петербурга прорвало трубу

Площадку огородили лентой, вода продолжает хлестать [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Вода из лопнувшей трубы заливает детскую площадку в Петербурге Фото: Скрин с видеоВода из лопнувшей трубы заливает детскую площадку в Петербурге Фото: Скрин с видео
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И снова прорыв. На этот раз днем в понедельник, 20 мая, струя воды вырвалась из трубы в Приморском районе Петербурга. Рядом с местом аварии находится детская площадка. Благо, на ней сейчас никого нет, поэтому никто не пострадал.

- Инцидент произошел у дома 17 по Вербной улице. Детскую площадку огородили лентой, - рассказали очевидцы в соцсетях.

У детской площадки в Приморском районе Петербурга прорвало трубу .

На кадрах видно, что прорвало трубу в месте, где рабочие проводили раскопки. Из дыры в трассе хлещет в разные стороны вода. Кипяток это или холодная вода, не уточняется. Также рядом находится экскаваторы, который, как будто, пытается закрыть струю воды ковшом.

- Экскаватор струю ковшом прикрыл, чтобы людей вдалеке не ошпарило. Но он может провалиться, - рассуждают петербуржцы, смотря за тем, как машина борется с водой.

Тут же другие жители Петербурга стали шутить, что это экскаватор и пробил дыру в трубе. А многие отметили, что в советское время уже давно бы вокруг собрались дети, которые бы давали советы рабочим по починке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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