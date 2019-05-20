2019-05-20T16:37:17+03:00
Происшествия

Петербуржец умер во время всероссийского марафона

Жизнь мужчины оборвалась на Дворцовой площади после забега
Лилия КОЗЛОВА
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На Дворцовой площади после марафона умер участник забегаНа Дворцовой площади после марафона умер участник забегаФото: Артем КИЛЬКИН
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Оздоровительная компания в Петербурге обернулась трагедией. Вместо того чтобы стать сильнее и выносливее, 32-летний местный житель упал без чувств и скончался. Все это произошло накануне, 19 мая, сразу после того, как спортсмен пробежал марафон.

В воскресение, 19 мая, в Петербурге состоялся III Всероссийский полумарафон «Забег». Участники бега могли выбрать одну из четырех дистанций: 2, 5, 10 и 21 километр. У всех старт и финиш были на Дворцовой площади. По идее оздоровительная кампания должна была привести всех ее участников в тонус, а не закончиться трагедией.

- После пробега 32-летнему жителю Петербурга Алексею стало плохо, и он упал на Дворцовой площади. При падении он ударился головой и получил черепно-мозговую травму, - сообщается в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

В состоянии клинической смерти мужчину доставили в Мариинскую больницу, где врачи пытались спасти жизнь бегуна. Увы, было поздно. Мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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