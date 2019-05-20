2019-05-20T17:09:41+03:00
Общество

В Петербурге снесли незаконные уличные кафе

Столики убрали с улиц Рубинштейна, Итальянской, Малой Конюшенной и Невского проспекта
Лилия КОЗЛОВА
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Инспекторы Смольного снесли 17 летних незаконных кафе в центре ПетербургаИнспекторы Смольного снесли 17 летних незаконных кафе в центре ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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С началом летнего сезона петербургские кафе и ресторанчики выставляют на улицу столики и кресла для того, чтобы привлечь клиентов и вместить побольше людей. Однако в погоне за выручкой, многие из них не соблюдают закон и заранее не получают разрешение на размещение летних веранд. В минувшие пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд и разогнали всех, кто нелегально выставил столы перед входом в свои заведения.

- Инспекторы прошлись по улицам Рубинштейна, Итальянской, Караванной, Малой Конюшенной, Большой Морской, Восстания, а также по Лиговскому и Невскому проспектам. Во время проверки оказалось, что 17 заведений разместили летние кафе без разрешения, - рассказали в Смольном.

В результате, непредусмотрительные хозяева ресторанов, лишились 74 столов, более 170 стульев и 8 скамеек. Также инспекторы «подвинули» летние кафе, которые вылезли за дозволенные границы. Кроме того, все нарушители привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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