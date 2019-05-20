2019-05-20T18:19:49+03:00
Общество

Магазин «Магнит» поймали на незаконной перепланировке дома-памятника

Торговцы снесли перегородки и заложили дверные проемы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Материалы проверки направили в Комитет по охране памятников.Материалы проверки направили в Комитет по охране памятников.Фото: Яндекс.Карты
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Жители Дома Державина, что напротив Юсуповского сада, написали коллективное письмо в прокуратуру: хозяева квартир в подохранном доме №51 по Садовой улице пожаловались на продуктовый магазин на первом этаже. Торговцы, уверяли соседи, затеяли в старинном здании перестройку.

– Проверка показала, что помещение в доме, выявленном объекте культурного наследия, занимает компания «Тандер» (магазин «Магнит»), – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – Арендаторы произвели перепланировку, демонтировали внутренние перегородки и заполнили дверные проемы.

Естественно, согласований на такие архитектурные маневры у торговцев не было. Все работы провели без согласования с Комитетом по охране памятников.

– Прокуратура внесла в адрес руководства компании представление об устранении нарушений, – добавляют в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направили в Комитет по охране памятников. За повреждение памятника продуктовому может грозить кругленький штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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