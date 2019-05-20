ФСБ предупреждает: ловить судака и леща с 20 мая запрещено

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-20T20:10:19+03:00

За судака возьмут штраф 3 305 рублей, за сига – 4 572 рубля, а балтийский лосось обойдется по 13 675 рублей за штуку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 16 июня нельзя рыбачить в Селезневской, Подберезовой и Малой Пихтовой бухтах Выборгского залива

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Сегодня, 20 мая, в силу вступает запрет на вылов судака и леща в акватории Финского залива. Причина – нерест. Запрет будет действовать до конца июня. Параллельно действует с момента схода льда и запрет рыбачить в трех бухтах Выборгского залива – Селезневской, Подберезовой и Малой Пихтовой, для людей с удочками их откроют только 16 июня.

Таксы за вылов ценных пород рыбы с конца прошлого года выросли, и в некоторых случаях аж в 20 раз. Например, за того же судака, вне зависимости от размера и веса, возьмут 3 305 рублей, за сига – 4 572 рубля, а балтийский лосось обойдется по 13 675 рублей за штуку.

– Чтобы пресечь нарушения, мы совместно с сотрудниками МВД и Северо-Западного управления Росрыболовства ежедневно проводим рыбоохранные рейды на акватории Финского залива и прилегающему к нему побережью, – предупреждают в Погрануправлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За прошлый и прошедшую часть этого года пограничники поймали и оштрафовали более 600 любителей порыбачить вне закона.

ИСТОЧНИК KP.RU