За неделю в Петербурге вывезли на утилизацию 50 килограммов химических отходов

СЕГОДНЯ 21:20 2019-05-20T21:20:27+03:00

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За прошедшую неделю экологическая аварийная служба «Экострой» обработала 172 обращения. Специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после ликвидации аварий 38 раз, из них пять раз службу вызывали в квартиры с разбитыми градусниками (ни в одной опасной концентрации ядовитых паров не зафиксировали).

– Всего вывезли на утилизацию 19 люминесцентных ламп, 115 килограммов нефтезагрязненных отходов и 51,3 килограмма химических отходов, – подсчитали в Комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга.

Все 115 кило нефтезагрязненных отходов собрали у 1-го Северного форта острова Котлин, а также в Выборгском районе Петербурга. Чтобы очистить землю и воду, пришлось применять сорбент.

Большую часть химикатов – 50 килограммов – вывезли из Калининского района Петербурга: кто-то разлил жидкость неизвестного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU