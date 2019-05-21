2019-05-21T09:09:49+03:00
Происшествия

Водитель Lexus пострадал, наехав на открытый люк в районе КАД

У петербуржца травмированы ноги, у машины – двигатель [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель пострадал после наезда на открытый люк в Санкт-ПетербургеВодитель пострадал после наезда на открытый люк в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Открытый люк на дороге чуть было не стоил водителю Lexus жизни. Поздно вечером во вторник, 20 мая, автомобиль ехал по Витебскому проспекту в районе КАД и наткнулся на препятствие. Чугунный люк воткнулся в двигатель и машину начало заносить в разные стороны, управление отказывать. В итоге водитель смог остановить авто, но сам пострадал.

- Проезжала там вчера днем, на среднем ряду крышка люка стояла вертикально, я сориентироваться успела, так как скорость была адекватная. Даже странно, что это случилось только поздним вечером, - вспомнила препятствие одна из петербурженок в социальной сети.

Водитель остался жив, но автомобиль серьезно пострадал Фото: СОЦСЕТИ

Водитель остался жив, но автомобиль серьезно пострадалФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

По рассказу очевидца в группе «ДТП и ЧП Петербург», автомобиль Lexus со скоростью 80 километров в час наехал на открытый дорожный люк. Транспортное средство получило серьёзные повреждения, у автомашины вырвало рулевые тяги и защиту картера, так же многие другие детали оказались на проезжей части.

- Судя по характеру повреждений авто, чугунный люк встал под двигателем вертикально, так как был сдвинут до аварии проезжающим транспортом. К счастью водитель смог справиться с управлением, но получил повреждения конечностей, - пояснили свидетели.

На помощь к пострадавшему водителю приехала скорая помощь. Сообщений о его госпитализации не поступало.

- Лично видел, как это произошло. Но скорость далеко не 80 там была. Он метров 200 после этого люка только остановился. Два огнетушителя помогло, - рассказал об увиденном еще один свидетель.

Благо, водитель Lexus остался жив и не очень сильно пострадал. Однако такие ситуации с отрытыми люками крайне опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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