Во вторник «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-21T09:25:24+03:00

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«Теплосеть Петербурга» уже начала подготовку к новому отопительному сезону 2019-2020. Поэтому сегодня 21 мая компания планирует провести испытания. Они пройдут в четырех районах города. Специальные гидравлические испытания помогут выявить участки на трубопроводах, которые требуют немедленного ремонта, чтобы история с зимними «гейзерами» не повторялась снова.

- Проверки позволят определись плохие и опасные зоны и спланировать программу капитального ремонта, - рассказала пресс-служба «Теплосети».

На данный момент температура воды в трубах не превышает 40 градусов. Поэтому даже если во время испытаний прорвет где-то трубу, опасности ожогов не будет.

Так, проверки на плотность и прочность пройдут сегодня в Центральном, Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга. Важно помнить, что в целях собственной безопасности, не стоит подходить к месту, где вытекает вода, так как грунт может провалиться. Если явно где-то произошла коммунальная авария, лучше позвать на помощь специалистов по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU