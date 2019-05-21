2019-05-21T13:15:38+03:00
Общество

Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями

Корм для петербургских «пушистиков» не проходил ветеринарный осмотр
Лилия КОЗЛОВА
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В контактном зоопарке «Пушистики» животных кормили с нарушением ветеринарных правилВ контактном зоопарке «Пушистики» животных кормили с нарушением ветеринарных правилФото: Даба ДАБАЕВ
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Прокуратура Петербурга пришла с проверкой в контактный зоопарк Приморского района «Пушистики», который находится в ТРК «Питерлэнд» около парка 300-летия. Специалисты комитета по природопользованию изучили условия, в которых живут зверюшки, а также проверили их еду. Оказалось, что питание жители зоопарка получают не самого высокого качества.

- Оказалось, что зоопарк закупает для своих животных корм без ветеринарных сопроводительных документов. Соответственно, откуда владельцы «Пушистиков» берут пшеничные отруби, овес, мясокостную муку и все остальное, неизвестно, - сообщила прокуратура Петербурга.

По закону все корма, которые попадают в миску животным, должны быть проверены ветеринарами и заверены бумагами. Так как у зоопарка подобные документы отсутствовали, прокуратура возбудила административные дела в отношении зоопарка «Пушистики». От учреждения требуется как можно быстрее исправить все нарушения и начать кормить своих питомцев правильной и здоровой пищей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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