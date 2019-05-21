2019-05-21T16:31:02+03:00
Происшествия

В Пулково поймали мужчину, убившего человека в Москве

Горе-пассажир четыре года успешно скрывался от следствия
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково полиция задержала мужчину, который четыре года скрывался от следствия из-за убийства в МосквеВ Пулково полиция задержала мужчину, который четыре года скрывался от следствия из-за убийства в МосквеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге бдительные транспортные полицейские поймали мужчину, который уже четыре года бегает от следствия. Скрывается он с 2015 года из-за того, что совершил особо тяжкое преступление – убийство.

- Сотрудники полиции в аэропорту Пулково обратили внимание на подозрительного мужчину, который явно растерялся, увидев правоохранителей. Стражи порядка попросили проверить у него документы, и были изумлены, когда заметили, что в паспорте в написании имени есть расхождении в правописании гласных букв, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Мужчину задержали и отправили в дежурную часть полиции при Пулково, где удалось установить настоящую личность гражданина. Оказалось, что это 31-летний уроженец ближнего зарубежья. Зарегистрирован он в Архангельской области, но там не проживает, к тому же нигде не работает.

От полиции мужчина скрывался с июля 2015 года из-за убийства в Москве, совершенного на почве личной неприязни. Скоро задержанного передадут в руки следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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