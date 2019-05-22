2019-05-22T11:38:26+03:00
Происшествия

Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото

Больше месяца школьница получала на свой телефон снимки и сообщения сексуального характера
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Анонимный извращенец присылал 11-летней петербурженке развратные фото и видеоАнонимный извращенец присылал 11-летней петербурженке развратные фото и видеоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургская школьница стала жертвой сексуальных домогательств. Телефон 11-летней девочки вот уже месяц разрывается от сообщений с развратными фотографиями, видео, а также письмами, которые могут вогнать в краску даже взрослого человека. В среду, 22 мая, стало известно, что полиция города занялась поисками извращенца.

- В полицию Петроградского района Петербурга с заявлением обратился 53-летний мужчина, отец 11-летней школьницы. Он рассказал, что какой-то неизвестный человек со своего мобильного номера присылает его дочери непристойные материалы порнографического характера, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Развратные фотографии, видео, а также сообщения приходили на адрес девочки около месяца – с апреля по 20 мая текущего года. Предположений у отца о том, кто бы мог доставать его дочь – нет.

На данный момент полиция начала разбираться в этом деле и пытается установить личность извращенца, который домогается маленькой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна
Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга
Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе
Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге
Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года
Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов
За 2019 год петербуржцы задолжали по счетам за воду 932 млн. рублей
Жена Михаила Боярского официально вступила в должность худрука театра имени Ленсовета
Смольный совместно с РЖД благоустроят территорию вдоль железной дороги
Смольный в 2019 году выделил 1,4 млрд. рублей на доступное жилье для жителей Петербурга
У метро Василеостровская появились ленинградские «диваны»
В Ленинградской области сильный пожар в частном секторе
Четыре тысячи сексуально озабоченных жаб перевели через дорогу в Петербурге
В Пулково поймали мужчину, убившего человека в Москве
Патриарх Кирилл посетит Петербургскую епархию 29-31 мая
В Санкт-Петербурге назвали имя «Учителя года 2019»
В июне 2019 года в Петербурге появится первый «вафельный» перекресток
Учителя в Санкт-Петербурге будут получать надбавку за классное руководство с 1 сентября 2019 года
Как мальчишки становятся казаками: Юные петербуржцы превратились в настоящих мужчин
На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение
Похитителей петербургского бизнесмена отправили в тюрьму на семь лет
Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями
В главке полиции Петербурга назначены новые руководители
В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом
Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину
Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти