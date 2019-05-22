Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-22T11:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургская школьница стала жертвой сексуальных домогательств. Телефон 11-летней девочки вот уже месяц разрывается от сообщений с развратными фотографиями, видео, а также письмами, которые могут вогнать в краску даже взрослого человека. В среду, 22 мая, стало известно, что полиция города занялась поисками извращенца.

- В полицию Петроградского района Петербурга с заявлением обратился 53-летний мужчина, отец 11-летней школьницы. Он рассказал, что какой-то неизвестный человек со своего мобильного номера присылает его дочери непристойные материалы порнографического характера, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Развратные фотографии, видео, а также сообщения приходили на адрес девочки около месяца – с апреля по 20 мая текущего года. Предположений у отца о том, кто бы мог доставать его дочь – нет.

На данный момент полиция начала разбираться в этом деле и пытается установить личность извращенца, который домогается маленькой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU