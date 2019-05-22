Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-22T11:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленькая жительница Красносельского района Петербурга стала жертвой взрослого мужчины, который позволил себе надругаться над ребенком и сломать ему психику. Как стало известно в среду, 22 мая, полиция задержала подозреваемого в домогательствах и развратных действиях, которые он совершил с 9-летней девочкой.

- О преступлении стало известно во вторник, 21 мая. В этот день в полицию Красносельского района обратилась 39-летняя женщина, мать 9-летней школьницы. Она рассказала, что над ее дочерью надругались, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам женщины, страшное домогательство девочка пережила в день заявления. У дома 62 по проспекту Народного Ополчения неизвестный мужчина взял ее силой и надругался над ней. Однако этот случай, как оказалось, был не единственным. Сексуальное насилие девочка пережила еще в апреле. По утверждению ее матери, это был тот же мужчина.

Очень быстро полицейские задержали подозреваемого – 43-летнего гражданина Узбекистана. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мигранта.

ИСТОЧНИК KP.RU