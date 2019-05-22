Большой велопарад перекроет движение в Петербурге на два дня

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-22T14:16:47+03:00

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С наступлением весны в Петербурге открылся велосезон. Любители двухколесного транспорта в это воскресение, 26 мая, соберутся вместе для того, чтобы прокатиться по длинному маршруту от центра до Приморского района города в рамках Большого веропарада. В связи с этим для автомобилистов будет закрыто движение по нескольким дорогам.

- С 12:00 24 мая до 9:00 26 мая парковаться и останавливаться будет запрещено на Лиговском проспекте от 2-й Советской улицы до Некрасова, на улице Жуковского, Приморском проспекте от Яхтенной до Туристской. Также запрет распространится на проезд от Беговой до Туристской улицы, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В день самого веропарада, 26 мая, автомобилистам и общественному транспорту с 9:00 до 12:00 будет запрещено ездить по Лиговскому проспекту и улице Жуковского. Далее в 11:30 до 15:00 перекроют Приморский проспект и проезд от Беговой до Туристской.

С 11:00 до 13:00 поэтапно по ходу движения Большого велопарада будут перекрыты Лиговский проспект, площадь Восстания, далее весь Невский проспект до Дворцового проезда, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Петровская набережная, Гренадерский мост, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, Приморский проспект, Стародеревенская улица до Савушкина, Яхтенная улица до самой Туристской.

ИСТОЧНИК KP.RU