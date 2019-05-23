Все в дыму: У метро «Электросила» в Петербурге загорелось здание

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-23T11:05:23+03:00

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Около восьми часов утра в четверг, 23 мая, возле метро «Электросила» в Петербурге произошел пожар. Прохожие закрывали лица шарфами, руками, утыкались в рукава из-за сильного запаха гари. Серый дым полностью захватил улицу Решетникова, заполняя все дворы, арки и переулки. В детском саду, который находится рядом с местом пожара, пришлось даже закрывать окна, чтобы помещения с детьми не наполнились дымом.

Из-за пожара на Решетникова в Петербурге дымом затянуло всю улицу .

- Это не здание горело, а сарай или гараж рядом с розовым домом, - рассказала одна из очевидцев.

Однако, по данным МЧС, горело нежилое здание, дом 6 по Решетникова. На борьбу с огнем приехали 12 пожарных с тремя машинами. Управились они за час. Свидетели рассказывают, что огонь поднимался на два метра в высоту. В итоге успела обгореть обстановка.

- Вчера в этом домике шарились подростки и деды алкашной наружности, - поделился наблюдениями в соцсети местный житель.

Но на вопрос: «Как пожар-то начался?», ответят только эксперты. На данный момент огонь уже потушен. Пострадавших нет, только обгорела обстановка в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU