В центре Петербурга появилось трогательное граффити с японской девочкой

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-23T12:52:08+03:00

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В одном из дворов в центре Петербурга рядом с детской площадкой появилось очень милое и нежное граффити с маленькой девочкой в японском кимоно. Сам стиль росписи отдаленно напоминает кадр из мультфильма режиссера Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Автор картины – петербургский художник Ярослав Левченко, известный горожанам своей работой «Небеса» на Большой Зеленина.

levgallery Во дворе на Чехова в Петербурге появилось граффити с маленькой девочкой

- Сколько проживет граффити неизвестно, но пока у всех желающих есть шанс его посмотреть и сфотографироваться. Увидеть его можно, если пройти во двор под аркой, - объяснил Левченко в соцсети.

Полюбоваться на «полотно» можно во дворе дома 2 по улице Чехова. Рисунок занимает большую часть стены у детской площадке. Такая картина как нельзя кстати подходит для юных петербуржцев.

На рисунке изображена маленькая девочка в японском кимоно и с луком в руках. Малышка идет по колосящемуся осеннему полю, над ее головой голубое небо. Все линии и цвета на картине мягкие и нежные. Такого эффекта художник добился благодаря технике исполнения. По факту, это не классическое граффити, для него не использовались баллончики с краской. Ярослав Левченко потратил около недели, бережно выписывая кисточкой каждый мазок.

ИСТОЧНИК KP.RU