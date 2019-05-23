Уличные фонари в Петербурге будут раздавать сеть 5G
Петербург старается идти в ногу со временем и не отставать от крупных, продвинутых мегаполисов. Высокое качество сети и связи – один из важных факторов успешно развивающихся городов. Так, уличные фонари в Северной столице могут стать базовыми станциями для сетей пятого поколения 5G. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили власти города.
- Общая инфраструктура уличного освещения в Петербурге открыта для внедрения инновационных цифровых технологий, - считает вице-губернатор города на Неве Максим Шаскольский.
Компания «Ленсвет» сейчас изучает, возможно ли фонарные опоры в Петербурге использовать по двум назначениям. Во-первых, передатчики должны выглядеть так, чтобы не нарушать сложившийся городской архитектурно-эстетический облик. Во-вторых, город хочет сохранять право собственности на объекты наружного освещения. А в случае, если оператор планирует снять оборудование, то это должно пройти аккуратно, чтобы не сломать и не испортить общую конструкцию фонаря.
ИСТОЧНИК KP.RU