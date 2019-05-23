На Благовещенском мосту включили новую художественную подсветку

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-23T14:24:46+03:00

Один из самых красивых мостов Петербурга стал более ярким и выразительным [видео, фото]

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Накануне Дня города Петербург преображается, готовясь к празднику. Накануне вечером, 22 мая, «Ленсвет» закончил монтаж новой художественной подсветки одного из самых красивых мостов Северной столицы – Благовещенского. Жители города собрались на набережной после заката солнца для того, чтобы первыми увидеть яркие и выразительные огни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710571" frameborder="0"></iframe> На Благовещенском мосту через Неву включили новую подсветку.

- Сегодня успешно прошло первое включение после ремонта художественной подсветки Благовещенского моста, которому в 2020 году исполнится уже 170 лет. Специально ко Дню города здесь установили 890 единиц современного светодиодного оборудования, - отметил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

Горожане собрались после заката, чтобы полюбоваться обновленным видом ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для освещения одного моста используются разные источники света. Так как переправа имеет разводную конструкцию, то на пролетах установили светодиодные прожекторы, а чугунные перила очерчены линейными светильниками рассеянного света. Благодаря ним удается достичь визуального эффекта непрерывной яркой линии.

Благовещенский мост один из последних в списке СПб ГУП «Ленсвет», который входит в проект комплексных работ по световому оформлению мостов через Неву. Сейчас компания уже обслуживает 35 переправ – а это почти 14 тысяч светильников и прожекторов, которые помогают создать неповторимый, романтический и таинственный образ Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU