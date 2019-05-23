2019-05-23T16:50:35+03:00
Общество

За лето дорожники отремонтируют 140 километров КАД

Петербургским автомобилистам придется часто стоять в пробках
Лилия КОЗЛОВА
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Дорожники за сезон обновят 140 километров КАДДорожники за сезон обновят 140 километров КАДФото: Артем КИЛЬКИН
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Как многие уже заметили, в Петербурге начался активный ремонт кольцевой автодороги. В планах дорожников за этот сезон привести в порядок 33 участка на трассе общей протяженностью в 140 километров. Увы, автомобилистам города придется потерпеть в пробках. Зато потом по КАД можно будет ездить, как по маслу.

- Благоприятные погодные условия позволили нам набрать хорошие темпы ремонта. Надеемся продолжить в таком же режиме. Если погода не внесет корректировок, планируем, что до конца лета все ремонты асфальтобетонного покрытия на КАД, запланированные на этот сезон, завершатся, - выразил надежду заместитель начальника Отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Евгений Наумов.

На сегодня уже закончены работы по ликвидации колеи на участке от Таллинского шоссе до дороги, ведущей к порту «Бронка». Еще предстоит ремонт асфальта на отрезках между Московским и Таллинским шоссе, между Мурманским шоссе и Вантовым мостом, а также от этой точки до Шафировского проспекта.

Кроме того, планируется, что появятся надземные переходы на 27 км КАД, Рабфаковской улице и Дачном проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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