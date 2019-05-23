Затащил в кусты, заглянул под юбку: В Красном Селе на видео попал парень, самоудовлетворявшийся на улице

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-23T17:10:09+03:00

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В петербургском Красном Селе завелся эксгибиционист. Камеры наружного наблюдения запечатлели, как в шесть утра 22 мая 2019 года неизвестный парень кружил вокруг девушки, трогая себя руками. Как оказалось, позже он проявил уже более активные действия и напал на другую прохожую женщину.

На кадрах видно, как парень следит за девушкой, которая, по всей видимости, ждут транспорта. Мужчина оглядывается по сторонам, подходит ближе к выбранной жертве, при этом наглаживая себя ниже пояса. В конец обнаглев, он присаживается на корточки, чтобы заглянуть под юбку девушке. Та замечает неладно и уходит подальше от извращенца. На этом история, в целом, заканчивается. Однако другой женщине повезло меньше.

В Красном Селе онанист вышел на охоту .

- 22 мая около шести утра 26-летняя сотрудница транспортной компании шла по Гатчинскому шоссе и у дома №6 девушка внезапно почувствовала, что кто-то схватил ее сзади, зажал рот рукой, а к шее приставил ключ от ригельного замка, - рассказали петербуржцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

Не успела девушка опомниться, как парень затащил ее в кусты, снял с нее золотые сережки, а после решил, что «вишенкой на торте» станет удовольствие. Мужчина честно заявил жертве, что собирается заняться рукоблудством. Это девушку возмутило – она оттолкнула своего грабителя и убежала.

Сейчас любителя самоудовлетворения разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU