Погода на 24 мая в Петербурге: В город пришли дожди

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-24T08:47:42+03:00

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Как и обещали синоптики, прохладная дождливая погода продолжает держаться в Петербурге. В пятницу, 24 мая 2019 года, небо над городом будет весь день серым, только ближе к вечеру ветер ненадолго разгонит плотную пелену облаков. Дожди могут застать в любой момент, поэтому, выходя из дома, не забудьте сегодня прихватить зонтик.

- Ночь на 24 мая в Петербурге была прохладная и в основном без осадков. Температура воздуха опустилась до 6-8 градусов, поэтому утро могло показаться сырым и зябким. Днем немного потеплеет, до 15-17 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

До конца этой недели погода существенно не изменится. Серое небо, периодические дожди и температура не выше 17-19 градусов. Однако, надо отметить, это не так плохо для мая в Петербурге. Надеемся, что до лета погода еще успеет разгуляться, и нас будут ждать солнечные и теплые дни.

ИСТОЧНИК KP.RU