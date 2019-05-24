2019-05-24T15:02:31+03:00
Общество

Теплая погода вернется в Петербург в июне

Но до конца мая 2019 года в Северной столице будет прохладно и пасмурно
Лилия КОЗЛОВА
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Жара и солнце вернутся в Петербурге в июле 2019 годаЖара и солнце вернутся в Петербурге в июле 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувший четверг, 23 мая, принес в Петербург резкое похолодание. Солнечные теплые дни сменились пасмурной погодой, с моросящими дождями и температурой воздуха не выше 18 градусов. Кажется, что летняя жара уже никогда не вернется в город и впереди только ливни и грозы. Однако дождливо будет только до конца весны.

- До конца мая ждать возвращения жары в город не стоит, - передает слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова газета «Петербургский дневник».

На данный момент по Северной столице «разгуливает» циклон, который и испортил погоду в городе. Даже на выходных дожди не прекратятся, а в День города, 26 мая, вообще можно ожидать грозы и сильный ветер.

Из приятного – эти последние два дня оказались одними из самых холодных в мае 2019 года. Однако и на следующей неделе потепления можно не ждать. Яркое солнце вернется в Петербург уже в июне и принесет по-настоящему летнюю жару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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