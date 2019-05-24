Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступить на Дне города в Петербурге
В программе праздника экстренная замена. Как стало известно 24 мая, звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут принять участие в «Классике на Дворцовой» - крупнейшем в мире концерте классического искусства под открытым небом, который должен пройти в Петербурге уже в это воскресенье.
- Они вынуждены были отменить свое выступление, - сообщает городской Комитет по культуры. – К сожалению, артистам нужно еще немного времени, чтобы восстановиться после перенесенного заболевания.
«Выбывшим» звездам уже подыскали замену. По информации Комитета, в День города хедлайнерами фестиваля станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков.
- Вероника Джиоева – одна из самых востребованных в мире оперных певиц, звезда Большого театра России и Большого театра Женевы, Театра реал в Мадриде, Финской национальной оперы и других театров, - уточняют в ведомстве. – Ильдар Абдразаков – народный артист Республик Татарстан и Башкортостан, солист Мариинского театра и обладатель неофициального титула «Лучший бас России».
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдет в самом центре Петербурга вечером 26 мая. Зрителей ждет двухчасовое музыкальное шоу российских и зарубежных мировых звезд оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU