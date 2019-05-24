2019-05-24T20:15:47+03:00
Общество

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступить на Дне города в Петербурге

"Выбывшим" артистам уже нашли замену
Сергей ВОЛЧКОВ
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"Классика на Дворцовой" пройдет в самом сердце Северной столицы вечером 26 мая. Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга"Классика на Дворцовой" пройдет в самом сердце Северной столицы вечером 26 мая. Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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В программе праздника экстренная замена. Как стало известно 24 мая, звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут принять участие в «Классике на Дворцовой» - крупнейшем в мире концерте классического искусства под открытым небом, который должен пройти в Петербурге уже в это воскресенье.

- Они вынуждены были отменить свое выступление, - сообщает городской Комитет по культуры. – К сожалению, артистам нужно еще немного времени, чтобы восстановиться после перенесенного заболевания.

«Выбывшим» звездам уже подыскали замену. По информации Комитета, в День города хедлайнерами фестиваля станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков.

- Вероника Джиоева – одна из самых востребованных в мире оперных певиц, звезда Большого театра России и Большого театра Женевы, Театра реал в Мадриде, Финской национальной оперы и других театров, - уточняют в ведомстве. – Ильдар Абдразаков – народный артист Республик Татарстан и Башкортостан, солист Мариинского театра и обладатель неофициального титула «Лучший бас России».

Концерт «Классика на Дворцовой» пройдет в самом центре Петербурга вечером 26 мая. Зрителей ждет двухчасовое музыкальное шоу российских и зарубежных мировых звезд оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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