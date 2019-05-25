В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за преступление шестилетней давности

СЕГОДНЯ 19:14 2019-05-25T19:14:47+03:00

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В Северной столице завершилось расследование уголовного дела о тяжком преступлении, совершенном в 2013 году группой лихих налетчиков из Всеволожского района. Об этом «КП» сообщили 25 мая в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В январе 2013 года мужчина вместе с соучастниками совершил налет на магазин в городе Сертолово во Всеволожском районе, - рассказали в ведомстве. – Они ворвались в помещение и, угрожая находившимся там людям газовыми пистолетами, дубинками и бутылками, похитили из кассы 700 тысяч рублей.

Пока остальные выносили награбленное, один из бандитов оставался внутри. Люди, застигнутые врасплох нападением, попытались задержать преступника, но он в ответ открыл по ним беспорядочную стрельбу из пистолета. В результате один из покупателей, которому просто не повезло оказаться не в том месте не в тот час, получил ранение и в итоге скончался в больнице.

«Бешеного» стрелка полицейские задержали еще в 2017 году – а в 2018 благополучно отправили за решетку на восемь лет. Теперь очередь дошла и до организатора налета – обвинительное заключение по его душу уже направлено в суд. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до пятнадцати лет. Розыск остальных соучастников продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU