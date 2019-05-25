2019-05-25T19:50:41+03:00
Происшествия

В Колпинском районе Петербурга утонул 8-летний мальчик

По обстоятельствам случившегося проводится проверка
Сергей ВОЛЧКОВ
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На место трагедии незамедлительно прибыли спасатели.На место трагедии незамедлительно прибыли спасатели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедия разыгралась на речке Ижора – туда, чтобы весело провести выходной, отправилась компания из четырех ребятишек в возрасте от 8 до 10 лет. По какой-то причине, как утверждают очевидцы, совершенно одних, без родителей. В какой-то момент двум мальчикам из этой компании захотелось искупаться. Спустя некоторое время они по не установленным пока причинам начали тонуть и звать на помощь, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

- Крики услышали работники газовой службы, находившиеся неподалеку, - рассказывают в ведомстве. – Они незамедлительно вызвали спасателей и сами бросились на помощь.

Одного мальчика в итоге удалось спасти. Сейчас он находится в больнице, его осматривают врачи. Тело второго спустя час вытащили на берег водолазы. Его родителям оказывают помощь психологи МЧС России.

По обстоятельствам случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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