В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»

СЕГОДНЯ 20:38 2019-05-26T20:38:20+03:00

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Накануне в воскресение, 26 мая, в Петербурге состоялся один из самых эффектных и свадебных забегов – марафон «Бегущих невест». Десятки девушек в белых платьях пробежали 100–метровку в Приморском парке Победы. Всего в забеге приняли участие 50 петербурженок.

В Петербурге состоялся Марафон Бегущая Невеста .Санкт-Петербург

- Цель марафона - привлечь внимание к проблемам женского здоровья и призвать женщин найти время для себя и пройти диспансеризацию, - рассказали организаторы.

Радостный забег со смехом и улыбками, разумеется, сопровождался маршем Мендельсона. Несмотря на дождь и ветер, отважные невесты преодолевали невзгоды и бежали к финишу. На деле же нарядные девушки бежали спринт. Участницы акции преодолели «стометровку».

Напомним, что сегодня в Петербурге отмечается День города. В центре уже прошел праздничный парад. Однако на этом мероприятия не закончились. Впереди петербуржцев еще ждет ждут классика на Дворцовой площади и праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU