2019-05-27T14:40:22+03:00
Происшествия

Родители 7-месячной малышки бросили ее умирать в доме в Петербурге

Спасли девочку, услышав ее душераздирающий плач
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге родители 7-месячной девочки бросили ребенка умирать одногоВ Петербурге родители 7-месячной девочки бросили ребенка умирать одногоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Петербурге в понедельник, 27 мая 2019 года, возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении семейной пары. Родители семимесячной девочки бросили малышку в частом доме умирать, а сами скрылись в неизвестном направлении. Благо, ребенка успели спасти.

- На минувшей неделе 21 мая родители семимесячной девочки оставили малышку без присмотра, ухода, еды и воды в частном доме в Красносельском районе Петербурга и сами скрылись. Их действие говорит об умышленном желании смерти ребенка, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Спасли девочку неравнодушные люди – родственники собственника дома. Они услышали душераздирающий плачь малышки, которая звала на помощь. Петербуржцы немедленно вызвали «скорую помощь», врачи которой отвезли ребенка в детское учреждение, где она находится по сей день.

Куда делись горе-родители, пока не известно. Их активно разыскивают правоохранители, а также пытаются выяснить, по какой причине эти люди решили оставить умирать маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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