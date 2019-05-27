2019-05-27T15:00:43+03:00
Общество

Фаната «Зенита» оштрафовали за 40-метровый матерный плакат

Петербургский болельщик нецензурно высказал свое отношение к руководителю интернет канала «Z+»
Лилия КОЗЛОВА
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Фаната ФК "Зенит" оштрафовали на три тысячи рублей за матерный баннерФаната ФК "Зенит" оштрафовали на три тысячи рублей за матерный баннерФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге оштрафовали болельщика ФК «Зенит», который развернул на трибуне стадиона «Газпром Арена» во время игры своей любимой команды 40-метровый баннер с оскорблениями и нецензурной бранью. Как стало известно в понедельник, 27 мая 2019 года, за это петербуржцу придется ответить рублем.

- Все произошло на игре «Зенит»-«Аустрия», которая проходила 23 марта 2019 года на стадионе «Газпром Арена». В 19:05 фанат сине-бело-голубых, находясь на трибуне сектора D 106, развернул большой баннер размером 40 на 1,5 метра с нецензурными высказываниями, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«На языке Z+: маркетологи - ***, Порошин - ***», - было написано на плакате. Это послание относилось к руководителю интернет канала «Z+» Игорю Порошину. При этом в нем суд усмотрел высказывания, порочащие честь и достоинство продюсера.

Сам фанат свою вину признал и объяснил, почему так сделал. По его словам – это был пособ протеста против канала «Z+» и его руководителя, который допускал на канале во время репортажей с известными людьми нецензурную оскорбительную лексику. В качестве протеста использовал аналогичную лексику на баннере, чтобы донести недопустимость использования брани на канале «Z+» до руководства клуба. Позже понял, что это было тоже неправильно.

Петроградский суд Петербурга оштрафовал болельщика за такой протест на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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