2019-05-27T19:28:12+03:00
Происшествия

В Петербурге суд оставил под арестом директора театра кукол, обвиняемого во взятке в 1,2 млн

Сам Александр Калинин заявил, что чувствует некоторое раскаяние
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Театр кукол остался без директора Фото: Александр УТКИНТеатр кукол остался без директора Фото: Александр УТКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге директор Большого театра кукол Александр Калинин не смог добиться отмены аресты. Калинина обвиняют в получении взятки в 1,2 миллиона рублей. По данным следствия, деньги он получил за заключение договора с одной из фирм на поставку оборудования, декораций и кукол к одному из представлений. Директор театра должен был помочь заключить соглашение за вознаграждение. Сумма контракта - 2,1 миллиона рублей.

Александра Калинина суд после задержания взял по арест. Сейчас директор театра попытался обжаловать это решение. Но представители Фемиды не прониклись рассказом обвиняемого.

- В прениях Калинин сообщил суду, что на допросе у следователя признал фактические обстоятельства дела, заявил о готовности возместить ущерб, так как чувствует "некоторое внутреннее раскаяние", - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - В сегодняшнем заседании суду апелляционной инстанции были представлены обращения (2 тома) от различных лиц с просьбой изменить фигуранту меру пресечения. Суд все обозрел.

Тем не менее, обращения к суду не помогли. Калинина оставили под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция устроила погоню за байкером по центру Петербурга
В детском саду Петербурга загорелась проводка
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»: Тело экстремала не нашли
Жена Боярского согласилась со словами мужа о предназначении женщины
В Кировском районе Петербурга прорвало трубу, фонтан высотой с дом
Фаната «Зенита» оштрафовали за 40-метровый матерный плакат
Родители 7-месячной малышки бросили ее умирать в доме в Петербурге
Полетели головы: За медленный ремонт ям на дорогах Ленобласти ответственные будут наказаны
Из Петербурга открылись прямые рейсы на Байкал
В Петербурге женщину переехал ее собственный автомобиль
Петербурженка избила инженера до полусмерти на пороге ночного клуба
Станция метро «Пионерская» изменила режим работы из-за ремонта
Крупный пожар во Всеволожском районе попал на видео
У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей
В Петербурге ночью из-под асфальта по окнам домов бил фонтан горячей воды
В Ленобласти полицейские задержали пенсионера, застрелившего трех собак
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым
Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь
Мать и ее 13-летнюю дочь похитили и насиловали на съемной квартире в Петербурге
На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом
Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала