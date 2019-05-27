В Петербурге суд оставил под арестом директора театра кукол, обвиняемого во взятке в 1,2 млн

СЕГОДНЯ 19:28 2019-05-27T19:28:12+03:00

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В Петербурге директор Большого театра кукол Александр Калинин не смог добиться отмены аресты. Калинина обвиняют в получении взятки в 1,2 миллиона рублей. По данным следствия, деньги он получил за заключение договора с одной из фирм на поставку оборудования, декораций и кукол к одному из представлений. Директор театра должен был помочь заключить соглашение за вознаграждение. Сумма контракта - 2,1 миллиона рублей.

Александра Калинина суд после задержания взял по арест. Сейчас директор театра попытался обжаловать это решение. Но представители Фемиды не прониклись рассказом обвиняемого.

- В прениях Калинин сообщил суду, что на допросе у следователя признал фактические обстоятельства дела, заявил о готовности возместить ущерб, так как чувствует "некоторое внутреннее раскаяние", - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - В сегодняшнем заседании суду апелляционной инстанции были представлены обращения (2 тома) от различных лиц с просьбой изменить фигуранту меру пресечения. Суд все обозрел.

Тем не менее, обращения к суду не помогли. Калинина оставили под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU