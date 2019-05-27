2019-05-27T20:51:46+03:00
Звезды

На аллее славы в Петербурге появились звезды артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили

Они уже заложены на Пионерской площади
Роман ЛЯЛИН
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Алиса Фрейндлих получила звезду на аллее славыАлиса Фрейндлих получила звезду на аллее славыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Санкт-Петербурге на аллее славы на Пионерской площади заложили две новые звезды. Их удостоились народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

- Церемония закладки плит с золотыми звездами в их честь состоялась позднее на Пионерской площади перед Театром юных зрителей им. А. А. Брянцева на «Аллее звезд», - сообщают в городском комитете по культуре.

Всего премии правительства в этом году получили 27 человек. «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры» награжден народный артист РСФСР Николай Мартон.

А в номинации «Литература» премии удостоилась автор книги «Квартирная развеска» Наталия Галкина .

За «Театральное искусство» награждены создатели спектакля «Человек из Подольска»: Михаил Бычков; Дмитрий Лысенков; Марина Солопченко; Сергей Власов; Евгений Анисимов; Виталий Кононов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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