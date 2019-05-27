УФАС Петербурга отменила закупки Петербургского метрополитена

СЕГОДНЯ 20:58 2019-05-27T20:58:40+03:00

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Антимонопольная служба Санкт-Петербурга вмешалась в договора о закупках Петербургского метрополитена. Ревизоры провели проверку после жалобы ООО «Моспик». В своем обращении компания пожаловалась на договора, которые касались поставки запчастей к вагонам метрополитена на сумму более 615 миллионов рублей и запчастей для подвижного состава - более 268 миллионов рублей.

- Комиссия установила, что обе конкурсные документации не позволяют участнику закупки определить технические характеристики закупаемых товаров, так как в документации некоторые чертежи имеют ненадлежащее качество, содержат нечитаемые параметры или полностью отсутствуют, - пояснили в УФАС, - Также отсутствует и описание отдельных товаров, которые планирует приобрести метрополитен.

В итоге комиссия аннулировала обе закупки метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU