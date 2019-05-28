2019-05-28T11:20:26+03:00
Происшествия

Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли в парке Петербурга

Полиция города проводит расследование
Лилия КОЗЛОВА
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В парке Петербурга нашли труп младенца в пакетеВ парке Петербурга нашли труп младенца в пакетеФото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне в понедельник, 27 мая 2019 года, в парке на севере Петербурга гуляющие прохожие заметили странный пакет. Подойдя поближе, люди разглядели маленькое тельце ребенка, завернутое в полиэтилен, после чего сразу же позвонили в полицию и сообщили о трупе. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Следственными органами проводится проверка в связи с жуткой находкой. В парке в Калининском районе 27 мая в полиэтиленовом пакете нашли труп младенца. Это новорожденный мальчик, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Тело мертвого ребенка было направлено в морг. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить время и причины смерти новорожденного. В это время правоохранители пытаются найти зацепки для того, чтобы разыскать родителей выброшенного малыша, а также узнать, почему они так поступили с мальчиком.

После того, как закончится доследственная проверка, следователи примут процессуальное решение и возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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