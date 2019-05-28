СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-28T13:13:59+03:00

Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019», который финиширует в Петербурге. ФОТО: сайт forumspb.com

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Осталось чуть больше недели до одного из самых крупных мероприятий страны – Петербургского международного экономического форума 2019. А некоторые события, касающиеся его, уже начались. Так, 27 мая князь Монако Альбер II дал старт первому этапу международного автопробега «Ралли мира — 2019». Это автопробег открывает спортивную программу форума.

Итак, 6 июня колонна Из Монте-Карло прибудет на площадку мероприятия в культурно-выставочный центр «Экспофорум». Далее второй этап: 8 июня фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади даст старт второму этапу автопробега «Ралли мира» из Санкт-Петербурга в Монте-Карло.

Прийти на Исаакиевскую площадь и полюбоваться на электрические суперкары могут все жители и гости города.

И это не единственное событие спортивной программы форума, в Петербурге пройдут соревнования по теннису и шахматам, хоккейные и футбольные матчи, турнир по конкуру, стрельбе и гольфу, а также трофи-рейд на внедорожниках и ретро-ралли на классических автомобилях. На большинство мероприятий вход свободный.

Полная программа Петербургского международного экономического форума 2019

ИСТОЧНИК KP.RU