2019-05-28T17:16:26+03:00
Общество

На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей

Деньги пойдут на парки, сады, пешеходные зоны и благоустройство дворов
Лилия КОЗЛОВА
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На благоустройство Петербурга в 2019 году выделят более 4 миллионов рублейНа благоустройство Петербурга в 2019 году выделят более 4 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В 2019 году Смольный планирует потратить 4,2 миллиарда рублей на формирование комфортной среды в Петербурге. Такая цифра была озвучена во вторник, 28 мая, на заседании правительства. Деньги пойдут на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков.

- Для нас вопрос благоустройства – один из самых важных. Мы должны создать комфортные зоны отдыха абсолютно для всех горожан, все необходимо сделать качественно. Деньги выделены большие, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Среди новых знаковых проектов – реконструкция оранжереи в Таврическом саду и создание арт-парка на Петроградской стороне. Прием предложений по наполнению парка и его названию уже стартовал.

Уже сейчас идут работы у Ивановского карьера, в Выборгском саду, Колпинском парке, в скверах на Торжковской улице и на пересечении 8-й Советской и Мытнинской. Масштабное благоустройство запланировано еще в 42 садах и скверах.

Также в этом году должны появиться новые детские площадки, велодорожки и аптекарский огород на набережной реки Карповки. Кроме того, особо внимание уделят нехватке общественных туалетов и мест для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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