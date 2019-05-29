Эрмитаж показал, как отправляет «Танец» Матисса в Москву

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-29T17:03:00+03:00

"Танец" Матисса вынесли из Эрмитажа и отправили в Москву Фото: Скрин с видео

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Знаменитая картина французского живописца Анри Матисса «Танец» покинула стены Главного штаба. Гигантское полотно на днях сняли с постоянной экспозиции, бережно упаковали, пронесли по залам и отправили в столицу. Сотрудники Эрмитажа запечатлели это событие на видео, ведь не каждый день столь значимые экспонаты, ставшие символом петербургского музея, покидают Северную столицу.

"Танец" Матисса покидает Эрмитаж.Видео: Алексей Бронников/Эрмитаж

- На днях, знаменитая картина «Танец» кисти выдающегося французского живописца Анри Матисса, ставшая одним из символов Эрмитажа, покинула постоянную экспозицию в залах Главного штаба, чтобы принять участие в московской выставке, - сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Полотно отправляется в Москву на выставку «Щукин. Биография коллекции», которая отроется 18 июня в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Также вместе с «Танцем» в столицу отправились около 60 картин из коллекции Щукина, которые хранятся в Эрмитаже. Все они вернутся в Петербургу после окончания выставки – 15 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU