2019-05-30T09:13:18+03:00
Происшествия

Гонщик на BMW на скорости вылетел в кювет и перевернулся возле Лахта-центра

На севере Петербурга иномарка попала в серьезную аварию, задев еще одну машину
Лилия КОЗЛОВА
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Гонщик на BMW со скоростью вылетел в кювет на Приморском шоссеГонщик на BMW со скоростью вылетел в кювет на Приморском шоссеФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная авария накануне вечером, 29 мая, могла бы стать настоящей трагедией. Ее участники это люди, про которых говорят «родились в рубашке». Гонщик на BMW «летел» на большой скорости по Приморскому шоссе в Петербурге и, не доезжая небоскреба Лахта-центр, врезался сначала в иномарку, после чего кубарем отправился в кювет. Все остались живы.

- За рулем BMW ехал 26-летний парень со своей 24-летней подругой-пассажиркой. Автомобиль гнал по Приморскому шоссе. Около 21:50 в районе 149 дома по Лахтинскому, автомобиль врезался в «Мерседес», - сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Машину начало крутить. По словам очевидцев, скорость BMW была около 200 километров в час. Она перелетела через обочину, врезалась в дерево и в итоге оказалась перевернутой на крыше.

У «Мерседеса» разбита передняя часть капота и вылетело колесо с водительской стороны, BMW – в хлам. Благо, после такой мощной аварии все остались живы. Водитель BMW госпитализирован в среднем состоянии тяжести, его пассажирка попала в больницу с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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