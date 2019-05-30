2019-05-30T12:51:45+03:00
Происшествия

В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»

В доме на проспекте Энгельса находилось 22 игровых автомата
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургской квартире накрыли казино с 22 игровыми автоматамиВ петербургской квартире накрыли казино с 22 игровыми автоматамиФото: Юрий СОКОЛОВ
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Игорное заведение на дому организовала 35-летняя жительница Петербурга. В обычной квартире на севере города в Выборгском районе она обустроила «казино» с «однорукими бандитами». Предлагались ли посетителям чай и печеньки при посещении такого закрытого клуба, не уточняется. Однако «работа на дому», по всей видимости, у местной жительницы шла в гору, так как на момент, когда полиция обнаружила квартиру, в ней уже было пара десятков автоматов.

- В Петербурге 30 мая задержали 35-летнюю гражданку. Женщина причастна к организации незаконной игорной деятельности. Кто был инициатором, пока не известно, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.

«Игорный дом» обустроился в жилой квартире дома на проспекте Энгельса. Когда правоохранители зашли в нее, то поразились количеству игровых автоматов. Всего из помещения вывезли 22 аппарата типа «Гаминатор».

Женщину пока что отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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