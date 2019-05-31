2019-05-31T10:12:43+03:00
Происшествия

Фарцовщика клинками 19-20 веков задержали в Ленобласти

У перекупщика дома хранилось более 360 ножей и кортиков
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти поймали фарцовщика холодным оружием Фото: УТ МВД России по СЗФОВ Ленобласти поймали фарцовщика холодным оружием Фото: УТ МВД России по СЗФО
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В Ленинградской области полицейские поймали мужчину, 57-летнего жителя Ломоносовского района, который занимался перепродажей. Фарцовщик занимался скупкой и продажей холодного оружия: клинков и кортиков. А дома он хранит целый арсенал различных ножей. Как стало известно в пятницу, 31 мая, деятельность его прикрыли.

- Продавал он здесь же в Ломоносовском районе, на железнодорожной станции Лебяжье, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские отправились с обыском к мужчине и обнаружили настоящий склад оружия: ножи, клинки, кортики, мечи, штыки. Всего более 360 холодного оружия, в том числе и ружье. Торговал фарцовщик не только простыми ножами, но и раритетными. Например, один из сбытых им ножей – боевой штык, изготовленный в 19-20 веке, вероятнее всего в Германии. Сейчас эксперты изучают всю коллекцию.

Оказалось, что мужчина нигде не работает и более 10 лет собирает оружие, спекулируя им в интернете. За такое увлечение, хранение оружия и боеприпасов, мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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