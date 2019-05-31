2019-05-31T18:05:38+03:00
Происшествия

В Петербурге в ДТП попала карета с лошадьми

Инцидент произошел на Университетской набережной
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам очевидцев, у кареты на ходу отвалилось колесо. Фото: Мария ЗаставскаяПо словам очевидцев, у кареты на ходу отвалилось колесо. Фото: Мария Заставская
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Необычный дорожный инцидент произошел сегодня, 31 мая, в Петербурге на Университетской набережной. У роскошной кареты, запряженной парой лошадей, прямо на ходу отвалилось колесо. Случившееся заснял на камеру и выложил в соцсети проезжавший мимо водитель.

- Царица не смогла доехать в столь скользкую дорогу, - прокомментировал он запись. – Карета ее подвела!

Как сообщили очевидцы, до того, как сломаться, экипаж двигался в сторону дворца Трезини. В ДТП никто не пострадал, но лошадям и кучеру пришлось в ожидании помощи какое-то время простоять под моросящим дождем.

История с каретой вызвала волну негодования среди пользователей социальных сетей. Особенно жаркие дискуссии разгорелись вокруг вопроса о том, можно ли вообще использовать лошадей для таких развлечений, как покатушки по улицам города.

- Конские ноги не приспособлены для движения по асфальту, кроме как шагом и без нагрузки - от ударов о слишком твердое покрытие у них разбиваются суставы, - прокомментировала видео одна из участниц группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». - А если не подковать, то ещё и стираются копыта.

- За этими лошадьми ухаживают лучше, чем за людьми! - возразил ей другой пользователь. К единому мнению спорщики, как водится, не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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