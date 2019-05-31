МЧС предупреждает: Ленобласть ждут штормовые выходные

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-31T18:49:46+03:00

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Погода последние несколько дней жителей и гостей Петербурга и Ленобласти и так не балует, а в первых числах июня, похоже, испортится окончательно. Тех, кто настроился на солнечные и теплые выходные, спешит расстроить Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ненастье придет к нам в воскресенье, 2 июня, - сообщили «КП» в управлении. – В Ленинградской области местами ожидается умеренный дождь с грозой. Днем в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В связи с этим главное управление МЧС по Петербургу просит жителей быть осторожнее, особенно на воде и на дорогах. В ведомстве не исключают, что воскресенье будет особенно тяжелым днем: из-за дождя, гроз и сильного ветра повышается вероятность аварий, повреждений ЛЭП и линий связи, прорывов сетей, перебоев с электричеством, подтоплений и лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU