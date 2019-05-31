2019-05-31T20:52:09+03:00
Общество

Морской парад, концерты и спектакли: в 2022 году Петербург отметит 350 лет со дня рождения Петра I

Программа праздника обещает быть очень насыщенной
Сергей ВОЛЧКОВ
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В 2022 году исполнится 350 лет со дня рождения великого императораВ 2022 году исполнится 350 лет со дня рождения великого императораФото: Артем КИЛЬКИН
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Правительство России утвердило план праздничных мероприятий в честь 350-летнего юбилея легендарного правителя, реформатора и основателя Петербурга Петра I. Программа планируется очень насыщенная: в нее войдут международные научно-практические конференции, театральные постановки, концерты и выставки.

- В основной план включено 115 позиций, - отмечают в правительстве. – Тематические мероприятия развернутся сразу в нескольких субъектах России – регионах, городах и поселках.

Но главные торжества, как и следовало ожидать, пройдут в Северной столице. Так, например, в центральном выставочном зале «Манеж» откроется большая тематическая выставка, посвященная Петру I и его эпохе. В Нижнем парке Петергофа на Большом каскаде развернется мультимедийный праздник «Человек-история». А в государственном театре Музыкальной комедии пройдет мировая премьера мюзикла «Петр I» американского композитора Фрэнка Уайлдхорна.

Правда, всего этого великолепия жителям и гостям Петербурга придется подождать: 350 лет со дня рождения великого императора исполнится только в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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