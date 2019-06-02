Метрополитен Петербурга раскрыл секрет, как открываются станционные двери

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-02T11:06:43+03:00

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В Метрополитене Санкт-Петербурга рассказали, с помощью чего открываются станционные двери на закрытых станциях в подземке. Как оказалось, ими управляют специальные приборы.

- Во всем виноваты светильники СОСД (светильник открытия станционных дверей), - поясняют в метрополитене. - Именно они отвечают за синхронизацию работы дверей поезда и станционных дверей. Когда поезд останавливается на станции, а в составе открываются двери, на нем загораются светильники.

На станции, как оказалось, стоит специальное оборудование с фотоэлементами, на которые попадает свет, после чего станционные двери и открываются.

ИСТОЧНИК KP.RU