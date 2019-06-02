Метрополитен Петербурга раскрыл секрет, как открываются станционные двери
Как оказалось, всем управляют светильники
Метрополитен рассказал о станционных дверяхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Метрополитене Санкт-Петербурга рассказали, с помощью чего открываются станционные двери на закрытых станциях в подземке. Как оказалось, ими управляют специальные приборы.
- Во всем виноваты светильники СОСД (светильник открытия станционных дверей), - поясняют в метрополитене. - Именно они отвечают за синхронизацию работы дверей поезда и станционных дверей. Когда поезд останавливается на станции, а в составе открываются двери, на нем загораются светильники.
На станции, как оказалось, стоит специальное оборудование с фотоэлементами, на которые попадает свет, после чего станционные двери и открываются.
ИСТОЧНИК KP.RU