2019-06-02T11:06:43+03:00
Общество

Метрополитен Петербурга раскрыл секрет, как открываются станционные двери

Как оказалось, всем управляют светильники
Роман ЛЯЛИН
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Метрополитен рассказал о станционных дверяхМетрополитен рассказал о станционных дверяхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Метрополитене Санкт-Петербурга рассказали, с помощью чего открываются станционные двери на закрытых станциях в подземке. Как оказалось, ими управляют специальные приборы.

- Во всем виноваты светильники СОСД (светильник открытия станционных дверей), - поясняют в метрополитене. - Именно они отвечают за синхронизацию работы дверей поезда и станционных дверей. Когда поезд останавливается на станции, а в составе открываются двери, на нем загораются светильники.

На станции, как оказалось, стоит специальное оборудование с фотоэлементами, на которые попадает свет, после чего станционные двери и открываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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