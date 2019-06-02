В Колпинском районе водитель «Мерседес» расстрелял пешехода из пистолета
ЧП произошло в поселке Понтонный в Колпинском районе. 39-летний мужчина рассказал полицейским, что он рукой ударил по проезжающему мимо автомобилю «Мерседес-Спринтер». После этого водитель иномарки остановился, вышел из машины и расстрелял его.
- Водитель произвел три выстрела и скрылся с места происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший был госпитализирован. Полицейские по «горячим» следам был установлен водитель иномарки, который был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. У 39-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.
К слову, сам водитель рассказал другую версию конфликта. По его словам, неизвестные не давали его машине проехать, а потом и вовсе побили его и повредили машину. После этого он и открыл стрельбу.
- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - поясняют в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU