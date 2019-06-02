В Колпинском районе водитель «Мерседес» расстрелял пешехода из пистолета

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-02T12:40:30+03:00

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ЧП произошло в поселке Понтонный в Колпинском районе. 39-летний мужчина рассказал полицейским, что он рукой ударил по проезжающему мимо автомобилю «Мерседес-Спринтер». После этого водитель иномарки остановился, вышел из машины и расстрелял его.

- Водитель произвел три выстрела и скрылся с места происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший был госпитализирован. Полицейские по «горячим» следам был установлен водитель иномарки, который был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. У 39-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.

К слову, сам водитель рассказал другую версию конфликта. По его словам, неизвестные не давали его машине проехать, а потом и вовсе побили его и повредили машину. После этого он и открыл стрельбу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - поясняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU