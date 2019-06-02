На берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-02T17:37:05+03:00

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На берегах Финского залива продолжают находить туши мертвых тюленей. Мертвых нерп выбрасывает на побережье. Ранее активисты сообщали о 18 погибших. Сейчас это число возросло.

- Снова на берегах Финского залива массово стали появляться туши погибших тюленей, - рассказывают активисты "Фонда друзей балтийской нерпы". - Сейчас с помощью граждан мы уже насчитали более 20. Это много.

В «Фонде друзей балтийской нерпы» «КП»-Петербург поясняли, что это явление ежегодное и многие животные погибают из-за рыболовецкий орудий. О погибших нерпах активисты просят сообщать по телефону: 699-23-99.

- Обычно прослеживается связь появления погибших тюленей с местами и сроками начала промыслового лова, - добавляют активисты.

Наиболее опасные ловушки – это мереж из заколов. Туда животные могут зайти, а выйти уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU