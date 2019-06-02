2019-06-02T18:32:36+03:00
Общество

Петербурженка заявила, что нашла в купленной в магазине булочке иголку

Другие горожане предположили, что это не игла, а алюминиевый кантик, который попал в булочку во время производства
Роман ЛЯЛИН
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Женщина нашла острый предмет в сдобе Фото: vk.com/unreleased_dtpЖенщина нашла острый предмет в сдобе Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в социальных сетях, что нашла в булочке, которую она купила в магазине, острую иголку. Опасный предмет Ирина обнаружила в сдобе Венская. К счастью, все обошлось без травм.

- В сдобе Венская Ирина обнаружила металлическую иголку длиной около 1,5 сантиметра, - рассказывают в группе Признавашки ДТП и ЧП Петербурга. - Хорошо, что попалась ей, а не ребенку.

Горожане, тем временем, предположили, что это вовсе не иголка.

- Это не иголка - это от джема, консерватор упаковки, алюминиевая крышка - точнее кантик, который при открытии аппаратом и расфасовке мог прилипнуть к джему, - пояснила одна из горожанок. - Физически не могли усмотреть. Такое можете встретить в любой другой продукции.

К счастью, обошлось без травм Фото: vk.com/unreleased_dtp

К счастью, обошлось без травм Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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