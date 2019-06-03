На Васильевском острове хотят создать сквер «Осенний марафон»
Наверняка каждый ленинградец в свое время смотрел знаменитую лирическую комедию Георгия Данелия «Осенний марафон». Известно, что фильм снимали в Северной столице, в Василеостровском районе. Теперь местные жители решили увековечить память картины и назвать сквер на улице Кораблестроителей в честь кинофильма.
- Инициативная группа парка на Смоленке предложила создать сквер «Осенний марафон» на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, - сообщают активисты в соцсетях.
Именно здесь, по фильму, жил запутавшийся в жизни переводчик Андрей Бузыкин, которого блестяще сыграл Олег Басилашвили. И именно здесь он, в брюках и галстуке, бегал по утрам вместе с профессором Хансеном (Норберт Кухинке).
Сам Олег Валерианович уже высказался «за».
- Друзья, я поддерживаю требование жителей Васильевского острова разбить сквер «Осенний марафон» около дома 23 корпус 1, по улице Кораблестроителей. Это одно из памятных мне мест съёмок одноимённого фильма гениальным Георгием Данелия, - приводит слова народного артиста СССР и почетного жителя Санкт-Петербурга на своей странице в соцсетях депутат Борис Вишневский.
Евгений Леонов, Норберт Кухинке и Олег Басилашвили - блестящий актерский состав лирической комедии, снятой в Ленинграде.Фото: кадр из фильма
ИСТОЧНИК KP.RU