На Васильевском острове хотят создать сквер «Осенний марафон»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-03T11:16:50+03:00

На улице Кораблестроителей может появиться сквер "Осенний марафон" в честь одноименного фильма. Фото: vk.com/id2480895

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Наверняка каждый ленинградец в свое время смотрел знаменитую лирическую комедию Георгия Данелия «Осенний марафон». Известно, что фильм снимали в Северной столице, в Василеостровском районе. Теперь местные жители решили увековечить память картины и назвать сквер на улице Кораблестроителей в честь кинофильма.

- Инициативная группа парка на Смоленке предложила создать сквер «Осенний марафон» на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, - сообщают активисты в соцсетях.

Именно здесь, по фильму, жил запутавшийся в жизни переводчик Андрей Бузыкин, которого блестяще сыграл Олег Басилашвили. И именно здесь он, в брюках и галстуке, бегал по утрам вместе с профессором Хансеном (Норберт Кухинке).

Сам Олег Валерианович уже высказался «за».

- Друзья, я поддерживаю требование жителей Васильевского острова разбить сквер «Осенний марафон» около дома 23 корпус 1, по улице Кораблестроителей. Это одно из памятных мне мест съёмок одноимённого фильма гениальным Георгием Данелия, - приводит слова народного артиста СССР и почетного жителя Санкт-Петербурга на своей странице в соцсетях депутат Борис Вишневский.

Евгений Леонов, Норберт Кухинке и Олег Басилашвили - блестящий актерский состав лирической комедии, снятой в Ленинграде.Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU