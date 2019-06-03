В Петербурге стартовал прием заявок волонтеров чемпионата Европы по футболу-2020

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-03T12:21:39+03:00

Всего в дни проведения игр в мероприятиях будет задействовано до полутора тысяч добровольных помощников

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Уже через горд Санкт-Петербург вновь станет футбольной столицей России. Только в городе на Неве пройдут игры чемпионата Европы по футболу-2020. Но уже сейчас в Северной столице начали принимать заявки от тех, кто хочет стать волонтером на этом спортивном празднике.

- 1 июня дан официальный старт приема заявок в программу городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 города-организатора Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Всего планируется набрать и подготовить 1500 человек, большая часть из которых (200 волонтеров - в резерве) будет задействована в дни проведения игр в Северной столице.

По словам организаторов, каждый волонтер получит экипировку с символикой ЕВРО-2020, будет обеспечен бесплатным проездом в общественном транспорте Петербурга и пригорода во время проведения чемпионата и питанием во время смен. Кроме этого добровольные помощники могут рассчитывать на подготовленную для них сувенирную продукцию. Но главное - это бесценный опыт и профессиональные навыки в организации международных событий, которые пригодятся в будущем.

Напомним, что в 2020 году Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал чемпионата Европы. Матчи пройдут на стадионе на Крестовском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU