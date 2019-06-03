Рождественскую ярмарку могут перенести с Пионерской на Конюшенную площадь

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-03T16:48:47+03:00

В последнее время Рождественская ярмарка на Пионерской площади не особо привлекает горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургская Рождественская ярмарка, которая традиционно проходит на Пионерской площади, может переехать на новое место. На заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству городского парламента, было решено порекомендовать Смольному перенести мероприятие в другое место.

- С учетом доклада вице-губернатора Евгения Елина, представителей профильных комитетов, торгово-промышленной палаты и общественных организаций, депутаты решили рекомендовать органам исполнительной власти провести Рождественскую ярмарку 2019-2020 годов на Конюшенной площади, - сообщает пресс-служба петербургского ЗакСа.

Естественно, что вопрос переноса ярмарки возник не на пустом месте. В последнее время участие в ней не привлекает бизнесменов, а само мероприятие похоже на обычный рынок выходного дня, нежели на праздник. Проведение Рождественской ярмарки в самом центре Петербурга, возле Спаса на Крови, может привлечь иностранных туристов и приободрить коммерсантов.

Впрочем, окончательное решение будет принято позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU